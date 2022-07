Lontano dalla Borsa il club ci guadagna: la nuova era inizia qui

Il Messaggero (r.dim.) – A ventiquattr’ore dalla conclusione dell’Opa di Romulus and Remus Investments Llc, la finanziaria di Dan Friedkin sulla Roma Calcio, è corsa contro il tempo per superare la soglia del 95% che consentirà l’uscita dal listino, l’obiettivo principale dei Friedkin. Partita il 13 giugno, l’Opa ha quale oggetto l’acquisizione di complessive 83.000.895 azioni della AS Roma, pari al 13,20% del capitale. Il tempo per la raccolta scade domani, salvo naturalmente ottenere una proroga (di solito di alcuni giorni). In totale Romulus spenderà 35,69 milioni qualora tutte le azioni richieste venissero consegnate. Il livello raggiunto ieri è pari al 92,5% e sebbene non suggerisca ottimismo sull’esito dell’offerta, va segnalato che solitamente le consegne di titoli più massicce si concentrano negli ultimi due giorni di validità dell’Opa, vale a dire oggi e domani.