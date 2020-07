L’omaggio per Morricone, fiori della Roma sulla tomba

Il Messaggero (L. Laracan) – L’ultimo saluto a Ennio Morricone è al Cimitero Laurentino, nel quadrante sud della Capitale, dove il maestro è stato sepolto ieri mattina alle ore 10. Nessuna cerimonia, nessun fasto, lontano dai riflettori, in un’intimità famigliare, dettata dalle ultime volontà dello stesso compositore per un funerale privato, “perché non voglio disturbare“, come ha scritto nel suo ormai leggendario necrologio. In quella semplicità, i fiori echeggiavano il lutto condiviso. Spicca la corona della As Roma, la sua squadra del cuore, con i girasoli e rose rosse, completate da una grande coccarda giallo-rossa. Ancora, una corona delle Sorelle e Familiari “con tantissimo affetto”, quella del Condominio, il pensiero di Enzo, Laura, Norbert e Sara, gli stessi che Morricone aveva citato nel suo necrologio.