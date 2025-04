Corriere dello Sport (L. Scalia) – Cinque delle ultime otto partite si giocheranno in casa, visto che il derby tecnicamente sarebbe in trasferta. Sono tutte finali da non sbagliare. Il fattore Olimpico è pronto a sprigionare la sua potenza già da Roma-Juve, partita già sold out. Anche per il derby si va verso il tutto esaurito in poco tempo.

Adesso la musica, rispetto a quando si faceva lo sciopero del tifo, è cambiata. L’Olimpico ha ricominciato a macinare sold out come ai tempi di Josè Mourinho e Daniele De Rossi. Nell’aria c’è una voglia matta di stare al fianco della Roma in questo momento delicato, nonostante un calendario non morbido e l’assenza forzata di Dybala.