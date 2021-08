L’Olimpico si riveste di giallorosso: già venduti oltre 16.000 biglietti

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Manca sempre all’esordio ufficiale in campionato della nuova Roma di José Mourinho, domenica alle 20:45 i giallorossi saranno impegnati contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano per quella che di fatto sarà la prima gara di Serie A della Roma riaperta al pubblico.

L’Olimpico domenica sarà di nuovo aperto al 50%, con 36.630 posti (compresi quelli del settore ospiti) per l’esordio ufficiale dello Special One sulla panchina giallorossa. Non sono mancati però i disagi per il ritorno all’acquisto del biglietto.

Lunedì, primo giorno di vendita dei tagliandi, per chi aveva l’abbonamento nella stagione 2019-20, si era scatenato il caos tra social e radio per il malfunzionamento del provider a cui si appoggia la Roma per la vendita. Più precisamente la parte bancaria del sistema, che ha provocato un disservizio nel pagamento e continue interruzioni nelle procedure della vendita, tanto da portare il club a prolungare la prelazione fino a ieri pomeriggio alle 16.

La prelazione è stata chiusa con 8600 tagliandi venduti, poi un vero e proprio boom con la vendita libera che nelle prime tre ore ha registrato oltre 7mila biglietti venduti nei vari settori dell’Olimpico. A ieri sera sono stati registrati oltre 16mila biglietti venduti, e mancano ancora quattro giorni prima della chiusura della vendita. Insomma, numeri incoraggianti per riuscire ad arrivare a 25mila spettatori, numero più che buono considerando le vacanze estive.