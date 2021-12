L’Olimpico si riempie ancora: 43.000 spettatori

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – L’Olimpico sarà uno spettacolo anche nelle prossime due partite di campionato, le ultime di questo 2021. I tifosi anche nei momenti più difficili di questa prima parte di stagione non hanno mai lasciato sola la Roma, ma hanno dato il massimo sostegno alla squadra e a Mourinho con un record di presenze nelle partite casalinghe. Anche contro lo Spezia e la Sampdoria si sfiorerà il tutto esaurito: questa sera, nonostante sia un match infrasettimanale, sono previsti allo stadio oltre 43 mila spettatori. Numeri in linea con quelli degli altri incontri casalinghi di campionato e Conference League. Stesso discorso anche per la gara del 22 contro i blucerchiati: fin qui sono previsti 44mila tifosi, ma probabilmente si arriverà al sold out, il sesto dall’inizio della stagione. Numeri incredibili, la Roma chiuderà il girone d’andata con una media (considerando le prime sei gare con capienza al 50%) di 38 mila spettatori a partita.