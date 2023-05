L’Olimpico si prepara alla sfida: sarà uno spettacolo

Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Queste sono le partite di Mourinho, ma queste sono anche le partite dell’Olimpico. Lo stadio è pronto, saranno oltre 61mila i tifosi pronti a colorare di giallo e rosso gli spalti con bandiere, striscioni, sciarpe e fumogeni. Sarà l’ennesimo spettacolo nello spettacolo, un evento che nessuno vuole perdersi, non a caso i biglietti sia dell’Olimpico sia del settore ospiti della BayArena sono andati a ruba. Quello di stasera sarà il trentunesimo sold out dell’era Mourinho, un bagno d’amore cominciato con l’entusiasmo per l’arrivo dello Special One, proseguito e alimentato dalla vittoria della Conference League e dall’arrivo di Dybala. Gli appelli di Mourinho e della squadra sono stati sempre ascoltati, cosi come i ringraziamenti ai tifosi che nonostante i risultati altalenanti non hanno mai smesso di sostenere la squadra. E anche stavolta i romanisti si stanno organizzando con appelli sui social, radio e passaparola tramite WhatsApp: “Via i telefonini, niente video, solo voce. Dobbiamo caricare i nostri giocatori dal primo all’ultimo minuto, dare tutto e cantare a squarciagola”. Un appello sicuramente raccolto dai tifosi già da ieri sera con lo striscio ne a Trigoria “Più dura è la battaglia, più grande è la vittoria. Forza Roma, vinci ancora”. E stasera ce ne sarà uno in più all’Olimpico, Radja Nainggolan che non ha mai smesso di amare la Roma.