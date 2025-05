La Repubblica (M. Juric) – Claudio Ranieri, commosso, osserva l’Olimpico che lo acclama. Cartoncini gialli e rossi dipingono la Curva Sud, uno striscione lo definisce “Un grande condottiero, un romanista vero”. Ieri, la sua ultima volta da romanista, da allenatore, da figlio di questa città. In tribuna, la moglie Rosa, che lo sprona a tornare a casa, e il vicepresidente Ryan Friedkin. Mentre lo stadio saluta il suo condottiero, la Roma ritrova la grinta e batte il Milan, superando la Lazio e mantenendo vivo il sogno Champions, distante solo un punto. L’ultima giornata sarà decisiva: la Roma affronterà il Torino, la Lazio il Lecce e la Juventus il Venezia, che si giocherà la permanenza in Serie A.

Una serata di addii, trasformata in una notte di speranza. L’atmosfera carica ha spinto la squadra: Mancini, Paredes e Cristante a segno. Qualche disattenzione di troppo. Mancini, bestia nera del Milan, sblocca la partita dopo due minuti. Tre gol in tredici mesi, due decisivi per l’eliminazione del Milan dall’Europa League. Mancini protagonista anche dell’espulsione di Gimenez, colpevole di un pugno. Vecchie ruggini riaffiorano: quel “ciao, ciao” a Gimenez nell’aprile 2023, quando la Roma eliminò il Feyenoord. Ieri, parole di troppo e reazione scomposta dell’attaccante del Milan, che sembrava oscurare la serata di festa, nonostante il gol del pareggio di Joao Felix.

Paredes e Cristante hanno rimesso le cose a posto. L’argentino, decisivo, schierato a sorpresa da Ranieri dopo le parole dure in conferenza. Ma il saluto più sentito è stato per Claudio Ranieri, chiamato al centro del campo e salutato da squadra e pubblico dell’Olimpico.