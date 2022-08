L’Olimpico prepara una notte stellare

Corriere dello Sport (R. Maida) – Una festa popolare, una festa sociale. Con una scritta virtuale ad impreziosire l’evento: tutto esaurito. Da ieri non si trova più un biglietto per Roma-Shakhtar, l’amichevole in programma domani sera all’Olimpico che servirà a Mourinho come ultimo test prima del debutto in campionato, il 14 agosto a Salerno.

Ma è anche l’occasione per presentare la squadra, che secondo il programma scenderà in campo alle 19:45, e per manifestare solidarietà all’avversario, che rappresenta un Paese devastato dalla guerra. Durante la serata sono previste alcune sorprese, nello stile cinematografico ormai abituale per la nuova proprietà: la certezza è il breve concerto di Blanco.

Lo Shakhtar, che dopo le dimissioni di De Zerbi ha affidato la panchina al croato Jovicevic, sta faticosamente cercando di adattarsi a una normalità diversa, allenandosi a distanza di sicurezza dalla guerra. In questi giorni ad esempio è in Slovenia e sbarcherà a Roma domenica mattina.