L’Olimpico ha già vinto: in cinquantamila sugli spalti

Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Se il passato, per la Roma ha significato anche trofei, i primi a muoversi indietro nel tempo fino a questo momento sono i tifosi, nonostante una città paralizzata dal G20 e dai relativi cortei di protesta. In ogni caso, ancora una volta – come nei giorni belli – saranno in cinquantamila domani all’Olimpico per incoraggiare i giallorossi di Mourinho nella sfida al Milan capolista, che sarà accompagnato da oltre 3 mila tifosi nel settore ospiti. Sarà il secondo “sold out” consecutivo dopo quello di una settimana fa con il Napoli, ma stavolta la corsa al biglietto è stata più frenetica visto che il tutto esaurito è arrivato con molti giorni d’anticipo rispetto al fischio d’inizio.

La sensazione è che se la capienza dello stadio fosse al 100% e non al 75%, i biglietti sarebbero stati in ogni caso venduti tutti. Merito dell’effetto Mourinho, fin dal suo primo giorno ha parlato di “empatia” tra la Roma e la sua gente, e di un rapporto da ricucire dopo il distacco degli ultimi anni nella gestione Pallotta. Ci sta riuscendo, e in cambio sta ricevendo amore incondizionato: i tifosi della Roma, infatti, sono gli unici che riempiono tutti i settori degli stadi in cui giocano i giallorosso. Bodo compresa, dove circa in quattrocento hanno assistito all’imbarazzante sconfitta in Conference League. E quando in città si è parlato di un rimborso da parte del club è arrivata con uno striscione dalla Sud: “Non ha prezzo il nostro amore. Il risarcimento lo vogliamo dal campo fino a fine stagione“.