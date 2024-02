La Gazzetta dello Sport (Pug) – Qualche biglietto c’è ancora, ma non sono poi tantissimi. E se non sarà sold out, ci andremo molto vicini. Insomma, anche con Daniele De Rossi lo stadio Olimpico è sempre pieno, con la gente giallorossa che vuole continuare a legarsi al sogno Champions League. Già, perché dopo le tre vittorie arrivate contro Verona, Salernitana e Cagliari nell’ambiente romanista si è tornato a sognare in grande.

Per la sfida di oggi l’allerta è comunque forte, a livello di sicurezza, considerando la rivalità che c’è tra la tifoseria romanista e quella interista e il gemellaggio che lega i nerazzurri ai tifosi della Lazio. Lo stadio sarà presidiato già dalle prime ore della mattinata, i cancelli saranno aperti già dalle 15.30. E sono attesi anche tanti tifosi dell’Inter, che però non ripeteranno la protesta anti Lukaku messa in scena all’andata a San Siro.

Nessun fischietto, nessuna iniziativa particolare: l’argomento da parte dei tifosi nerazzurri è considerato ormai chiuso. Il che non significa che il belga non sarà sommerso di fischi, soprattutto all’annuncio delle formazioni. Ma poi è giusto passare oltre, questo il ragionamento degli ultrà nerazzurri.