L’occasione di Llorente: far vedere il suo valore in una partita intera

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – È uno dei due difensori rimasti a Mourinho, domenica Diego Llorente potrà avere la possibilità di giocare la prima partita intera con la maglia giallorossa contro la Sampdoria. E’ arrivato a fine gennaio nelle ultime ore di mercato e finora ha collezionato solo tre presenze in giallorosso, tutte all’Olimpico: un minuto contro l’Empoli, il primo tempo contro la Real Sociedad in casa e 33 minuti nel derby, quando entrò all’inizio della ripresa per riequilibrare la squadra dopo l’espulsione di Ibanez e fu sostituito nel finale da Mourinho con El Shaarawy per dare più peso all’attacco nel tentativo di recuperare lo svantaggio. Domenica toccherà allo spagnolo con Smalling in una difesa tutta da inventare.

Mourinho lo lanciò nel Real Madrid qualche anno fa, perchè Llorente non è un ragazzino, ad agosto compirà 30 anni. E’ forte fisicamente, se la cava nel gioco aereo, è abile nella costruzione del gioco e può fare anche il mediano. Mancino, predilige giocare a sinistra.