Corriere dello Sport (R. Maida) – Entro 11 giorni la Roma deve produrre una cessione che possa sistemare il bilancio nel rispetto dell’accordo con Uefa sul fair play finanziario. L’input di Gasperini è comunque difendere i giocatori migliori, a meno che non arrivino offerte fuori mercato. L’obiettivo di Massara è piazzare calciatori meno importanti per fare restare i pezzi pregiati.

Difficile l’operazione Angelino si concluda entro fine mese, in quanto l’Al-Hilal è impegnato nel Mondiale per club. Altri soldi quindi potrebbero arrivare da Paredes, che andrà al Boca, Shomurodov, che ha qualche proposta in MLS e Turchia, e Baldanzi, che ha estimatori in giro per l’Italia. A questi si aggiungono Kumbulla, Hermoso e Abraham.