L’obiettivo: blindare Zaniolo. Politano il primo acquisto?

A novembre, quando Friedkin è stato a Roma, ha dato il suo assenso al piano di ristrutturazione portato avanti dall’a.d. Guido Fienga, che non prevede investimenti da sceicchi o spese folli sul mercato, bensì il consolidamento della società, rendendola competitiva indipendentemente dagli introiti derivanti dalla partecipazione alla Champions League, grazie ad una politica di tagli mirati delle spese e di incremento dei ricavi. Le operazioni di gennaio potrebbero essere contenute, ma se arrivasse un’offerta per Under intorno ai 40 milioni, l’intenzione sarebbe quella di bussare alla porta dell’Inter per Politano, offrendo circa la metà. Nel frattempo si cerca di piazzare Juan Jesus in Serie A, mentre per Cetin si pensa ad un prestito che gli consenta di giocare da titolare. La prima mossa intanto sarà quella di blindare i gioielli, via ai rinnovi di Pellegrini e Cristante, togliendo dal mercato Zaniolo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.