Lo stadio in stallo blocca Friedkin

Corriere dello Sport (R. Maida) – Un altro rinvio: la questione legata allo Stadio della Roma andrebbe inserita nei più importanti manuali d’ostruzionismo politico. La riunione di ieri pomeriggio tra la maggioranza in Campidoglio che aveva proprio lo scopo di risolvere gli ultimi nodi legati a Tor di Valle è stata posticipata a lunedì prossimo. L’ottimismo registrato nei giorni scorsi è mutato anche perché la Raggi sta facendo il conto dei numeri che per il momento non tornano. Per trovarli ha sondato anche l’opposizione. La vicenda ha rilevanza anche per la cessione della Roma, visto che proprio in virtù dello stadio Pallotta ha rifiutato l’ultima offerta di Friedkin. E ora il texano attende ulteriori sviluppi in merito per rilanciare.