Corriere dello Sport – Due gol in sette minuti, il segnale più netto da lanciare allo Sheriff e in prospettiva anche a José Mourinho: l’apripista di una goleada, con sei esultanze distribuite equamente nei due tempi.

Lo Slavia Praga è nella ristretta cerchia di squadre che non hanno ancora incassato un gol in questa edizione dell’Europa League, nel prossimo turno andrà all’Olimpico con tutta l’intenzione di tenere il comando del gruppo G. Chytil (autore alla fine di una doppietta) e Ogbu quindi l’autorete di Garananga ispirata da Zafeiris, in un primo tempo che emette già la sentenza a favore dello Slavia.

Per l’italiano Bordin, allenatore dello Sheriff sconfitto nel primo turno dalla Roma, non è proprio serata. I cechi hanno perso una sola partita quest’anno (peraltro sconfitta indolore, nel ritorno del turno di play-off).