Lo sfogo di Mou: “Sono frustrato”

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Mourinho esce allo scoperto svelando tutta la sua delusione. Il tecnico ha lanciato un segnale, stavolta pubblico, sulla sua insoddisfazione che metterà ancor più pressione alla dirigenza. Fino a ieri non ha voluto commentare le vicende di mercato della sua Roma. Ha cercato di non svelare pubblicamente i suoi timori e la sua irritazione per un mercato che gli ha consegnato soltanto Matic, Celik e il secondo portiere Svilar.

Ieri era presente ai Mercati di Traiano per un evento dove la figlia Matilde ha presentato la sua collezione di gioielli sostenibili. “Si vede dalla faccia che sono preoccupato“, alcune parole. Poi si è lasciato andare ad una confidenza sul suo stato d’animo: “Sono un po’ frustrato per il mercato“, poi ha aggiunto “Ma tranquillo, tranquillo“. Il lavoro è ancora tanto in entrata e in uscita e la situazione Zaniolo tiene banco da settimane.