Lo scatto di Bereszynski. Per Zakaria il rischio asta

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma programma la rivoluzione. Tra il mercato invernale e (soprattutto) quello estivo. Tiago Pinto è pronto a cambiare la rosa per migliorarla e renderò il più possibile adatta alle esigenze di Mourinho.

Prima occorrerà uno sforzo nella sessione di gennaio, con un paio di colpi da piazzare per accontentare lo Special One e provare a lottare per la zona Champions, poi in estate servirà un lavoro importante per cedere i giocatori fuori dai piani e puntare su nomi utili alla causa giallorosso.

I nomi già caldi nella lista trasferimento sono Villar, Diawara, Reynolds, Mayoral e Kumbulla. Quest’ultimo, salvo trovare un difensore affidabile e low cost (piace Altikardes del Bursaspor ma in prospettiva), resterà fino a giugno per poi cederlo a titolo definitivo o in prestito.

Stesso discorso per Villar, Diawara e Reynolds. Villar piace al Valencia che lo vorrebbe prendere con diritto di riscatto, mentre al momento resta all’orizzonte un addio di Diawara per l’alto ingaggio che percepisce. Per Reynolds si cercheranno offerte all’estero o in Serie B. Mayoral nelle prossime settimane valuterà il suo futuro. La Fiorentina lo vorrebbe già a gennaio. Improbabile invece una partenza di Mkhitaryan a gennaio.

Anche senza le cessioni, due giocatori entreranno nell’organico della Roma. Un centrocampista per aiutare Veretout e Cristante e un terzino destro che possa alternarsi con Karsdorp. Per la fascia il giocatore che piace di più, nel rapporto qualità-prezzo, è Bereszynski della Sampdoria. Contratto in scadenza nel 2023, il ventinovenne potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto per circa 5 milioni di euro. I contatti sono stati presi, anche se Pinto sta valutando altre alternative come Henrichs del Lipsia, Pedersen del Feyenoord e Siquet dello Standard Liegi.

Capitolo centrocampista. Zakaria è sempre in pole: lo svizzero è cercato in Italia da Roma e Juventus, ma che da alcuni club della Premier. La richiesta d’ingaggio è di circa 2,5 milioni netti (più commissioni visto che è in scadenza): se si dovesse scatenare un’asta Tiago Pinto virerebbe su altri profili. Piacciono (e non poco) Ruben Loftus-Cheek del Chelsea e Harry Winks del Tottenham, ma il sogno resta sempre Douglas Luiz dell’Aston Villa.