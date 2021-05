Lo Monaco: “Mourinho è scarso in relazione ai soldi che prende. Non è un allenatore che esprime concetti tecnico-tattici alla squadra”

Il dirigente sportivo ed ex amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco, ha commentato così a Radio Punto Nuovo la scelta della Roma di ingaggiare José Mourinho come nuovo allenatore a partire dalla prossima stagione. Queste le sue parole:

“Prendo atto di questa scelta della Roma. Potrebbe anche essere plausibile e fare calcio a Roma è difficile sotto tanti aspetti: non è un caso che l’ultimo scudetto si è stato vinto con un uomo di grande personalità come Fabio Capello. Questa proprietà vuole arrivare in alto, ha deciso di prendere Mourinho; ho espresso il mio parere su di lui in tante circostanze: per me, in relazione ai soldi che prende, è scarso e non è un allenatore che esprime concetti tecnico-tattici che un allenatore importante deve dare alla propria squadra. Mi pare che gli ultimi risultati di Mourinho ne siano una dimostrazione lampante. Io posso essere solidale con la società della Roma: si stanno prendendo una bella gatta da pelare. La società ha bisogno di immagine: chi prende Mourinho prende tutti gli annessi e connessi, la Roma si appresta ad una rivoluzione e l’Inter del Triplete ha pianto per anni gli effetti Mourinho. Se la Roma ha tutti questi soldi, allora hanno fatto la scelta che hanno ritenuto più giusta. Una cosa positiva è che Mourinho potrebbe isolare la squadra: ma i Friedkin devono fare una rosa all’altezza, devono mettere al portafoglio“.