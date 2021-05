Lo chiamano il nuovo de Ligt: il 17enne Milovanovic già nel mirino di Roma e Napoli

gazzetta.it (C.Zucchelli) – Il nuovo profilo che ha attirato le attenzioni dei club europei è quello di Mateja Milovanovic che all’Ajax viene definito il “nuovo de Ligt“. E’ già stato convocato dalle nazionali giovanili della Serbia. Da poco ha compiuto 17 anni e, molto probabilmente, non firmerà il contratto da professionista con la squadra olandese. Per questo, da settimane, lo stanno osservando Roma e Napoli.

E’ di piede sinistro, abbina tecnica e forza fisica e potrebbe arrivare in Italia per la Primavera per poi tentare subito il salto in prima squadra. All’Ajax, nel caso, andrebbe riconosciuto soltanto l’indennizzo di formazione. Gli scout sono già al lavoro per dare tutte le indicazioni a Roma e Napoli che se lo contenderanno.