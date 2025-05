Giovanni Lo Celso torna a parlare del suo passato e apre uno spiraglio interessante sul futuro. Il centrocampista argentino del Real Betis ha raccontato in un’intervista di essere stato molto vicino a vestire la maglia della Roma prima del suo trasferimento al Paris Saint-Germain. Un retroscena che riaccende l’interesse dei tifosi giallorossi e alimenta le voci su un possibile ritorno di fiamma.

L’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, dove Lo Celso ha ammesso: “Prima di andare al PSG fui vicinissimo alla Roma. In futuro mi piacerebbe giocare in Italia”. Un’affermazione che non passa inosservata, soprattutto in un momento in cui diversi club italiani sono alla ricerca di profili di qualità e con esperienza internazionale. Ecco l’intervento completo:

Il suo rapporto con l’Italia?

“Molto stretto, ma mai definitivo. Parenti di Verona da parte di mia madre, tanti contatti con le squadre italiane che non si sono concretizzati, tanti amici argentini che sono in Serie A. Prima o poi voglio venire anche io: ho giocato in Spagna, Inghilterra e Francia, mi manca l’Italia. Da ragazzino mi voleva il Sassuolo, prima di andare al Psg sono stato vicinissimo alla Roma, poi al Napoli. Ora sto benissimo qui, in futuro vedremo”.