Llorente verso la conferma, Cristante prova

Il Corriere dello Sport (R. Maida) – L’unica ragionevole certezza emersa dalle prove tattiche della settimana é la conferma di Diego Llorente nel terzetto difensivo. Potrebbe quindi restare ancora fuori Ibañez, che a Rotterdam peraltro aveva giocato bene e sfiorato il gol. Sul lati estemi freschi, gli stessi che hanno giocato in Olanda: Zalewski a destra Spinazzola a sinistra. I grandi dubbi sono a centrocampo e in attacco: nel primo caso la corsa è a tre per due posti fra Cristante, Matic e Wijnaldum , mentre in attacco il testa a testa riguarda Belotti e Abraham. Proprio Cristante, con un occhio tumefatto e il cerotto che copre la ferita, si è presentato ieri in conferenza stampa rassicurando i tifosi: “Sto bene, non c’è problema, sono pronto a giocare”. La sensazione è che tutto dipenda da Dybala.