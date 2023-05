Llorente: “Si continua a lavorare. Per la maglia, per la gente, per la Roma” – FOTO

Tra i recuperi dell’ultima settimana c’è anche Diego Llorente. Il difensore è tornato in campo nel match contro la Salernitana accumulando minutaggio in vista della finale. Lo spagnolo questa mattina era impegnato sul campo di Trigoria per proseguire il lavoro verso la Fiorentina ma soprattutto Budapest. “Si continua a lavorare” la didascalia nel post messo dall’ex Leeds su Instagram, a cui ha accompagnato una storia: “Per la maglia, per la gente, per la Roma”, con la foto dell’allenamento in gruppo.