Llorente: “I tifosi della Roma mi hanno sorpreso, incredibile come ci spingano ad ogni partita”

Diego Llorente ha concesso un’intervista a Radio Marca. Domani il centrale spagnolo potrebbe essere titolare nella sfida degli ottavi di finale contro la Real Sociedad, sua ex squadra. Queste le parole del centrale della Roma:

Sulla partita di domani.

“I momenti negativi nel calcio sono relativi, hai sempre la possibilità dopo pochi giorni di dare una svolta e bisogna mantenersi pronti. Cercheremo di far valere il fattore campo e che il risultato possa essere favorevole per il ritorno. Credo che in queste gara ci sia un momento per tutto. Chi sarà migliore come squadra, nei duelli individuali e nei piccoli dettagli avrà la possibilità di avere la meglio”.