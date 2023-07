Da poco la Roma ha ufficializzato il ritorno di Diego Llorente dal Leeds. Il calciatore spagnolo ha condiviso la sua felicità in un post su Instagram. Ecco le sue parole: “Giocare per la Roma è stata un’esperienza incredibile, quindi non c’era scelta migliore che tornare. Orgoglioso, emozionato e molto felice!!!! Daje Roma!!! 🟡🔴”.