LIVE – Zorya-Roma, le formazioni ufficiali. Darboe e Carles Perez dal 1′. Ibanez terzino

Pagine Romaniste – Seconda giornata del girone di Conference League. La Roma fa visita allo Zorya Luhansk in Ucraina dopo aver vinto la prima per 5-1 contro il CSKA Sofia. Turnover per José Mourinho che ha lasciato a casa Karsdorp e Veretout, mentre ha portato Vina e Mkhitaryan (i 4 ieri hanno svolto personalizzato programmato). Torna titolare Smalling in una difesa che potrebbe vedere anche Ibanez largo a destra. Cambia quindi il centrocampo con Darboe che farà coppia con Cristante. Davanti Pellegrini si riprende una maglia nell’11 dopo la squalifica nel derby. In attacco c’è Shomurodov.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ZORYA (4-3-3): Matsapura; Favorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayyadmanesh.

A disposizione: Saputin, Zhylkin, Rufati, Snurnitsyn, Kazakov, Lunyov, Cristian, Gladkyi, Zahedi, Alefirenko, Owusu.

Allenatore: Skrypnyk.

Squalificati: –

Diffidati: –

Indisponibili: Juninho, Shevchenko.

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Darboe, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

A disposizione: Fuzato, Reynolds, Mancini, Diawara, Bove, Villar, Zaniolo, Borja Mayoral, Mkhitaryan.

Allenatore: Mourinho.

Squalificati: –

Diffidati: –

Indisponibili: Spinazzola.

ARBITRO: Godinho (Por)

GUARDALINEE: Teixeira e Almeida.

QUARTO UOMO: Narciso