Pagine Romaniste (da Villa Stuart D.Moresco – S.Valdarchi) – Dopo la visita di controllo alla spalla, della scorsa settimana, per Pedro è arrivato il momento delle consuete visite mediche alla clinica di Villa Stuart. L’attaccante, che in giornata firmerà il suo contratto con la Roma, biennale da tre milioni l’anno con opzione per il terzo, sarà il primo rinforzo di Paulo Fonseca. Alla clinica è passato anche Ante Coric, appena rientrato dal prestito all’Almeria.