Pagine Romaniste – La Roma scende in campo nella quarta giornata di Europa League. I giallorossi saranno ospiti dell’Union Saint-Gilloise di Sebastien Pocognoli presso lo Stade Joseph Marien. Calcio d’inizio previsto per le ore 18:45. Ivan Juric, in bilico, si affiderà alla difesa a tre composta da Mancini, Hummels e Angelino. A guidare il centrocampo saranno Cristante e Koné, con Celik e El Shaarawy sulle fasce. Davanti ci sarà Dovbyk. Pellegrini e Dybala dietro di lui.

LE PROBABILI FORMAZIONI

UNION SG (4-3-3): Moris; Castro-Montes, Burgess, Sykes, Machida; Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen; Rodriguez, Ivanovic, Niang

A disposizione: Chambaere, van der Per, Rodríguez, Leysen, Fuseini, Kabangu, Ait El Hadj, Terho, Khalaili.

Allenatore: Sebastien Pocognoli.

Squalificati: –

Indisponibili: –

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Angelino; Celik, Cristante, Koné, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

A disposizione: Ryan, Marin, Abdulhamid, Sangaré, Zalewski, Paredes, Pisilli, Le Fée, Soulé, Baldanzi, Shomurodov.

Allenatore: Ivan Juric.

Squalificati: –

Indisponibili: Saelemaekers, Hermoso, Dahl, Ndicka.

Foto: [Chris Ricco] via [Getty Images].