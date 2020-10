LIVE – Udinese-Roma, le formazioni ufficiali. Confermato il blocco che ha fatto bene contro la Juventus

Pagine Romaniste – Terza giornata di campionato ed è già quasi tempo di verdetti. La Roma di Fonseca necessita della prima vittoria stagionale dopo il pareggio all’esordio (tramutato in sconfitta a tavolino per il caso Diawara) contro il Verona e quello dell’Olimpico contro la Juventus della seconda giornata. Una vittoria, che sarebbe anche la prima dell’era Friedkin, sarebbe fondamentale per rilanciare le ambizioni dei giallorossi anche in ottica quarto posto. L’allenatore portoghese dispone i suoi con il solito modulo 3-4-2-1, con Mirante in porta, Mancini, Ibanez e Kumbulla in difesa, Santon e Spinazzola sulle fasce, Veretout e Pellegrini in mediana, Dzeko punta e dietro di lui Mkhitaryan e Pedro.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

A disposizione: Nicolas, Gasparini, Prodl, Molina, Zeegelaar, Ballarini, Battistella, Micin, Coulibaly, Palumbo, Nestorovski, Forestieri.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Indisponibili: Jajalo, Mandragora, Larsen, Walace.

Allenatore: Gotti.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Pau Lopez, Olsen, Bruno Peres, Calafiori, Diawara, Cristante, Villar, Kluivert, Antonucci, Perez.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Indisponibili: Karsdorp, Pastore, Zaniolo.

Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Rosario Abisso.

Assistenti: Vecchi e Scatragli.

IV Uomo: Piccinini.

VAR: Maresca.

AVAR: Del Giovane.

PRE-PARTITA

Ore 19.25 – La Roma è arrivata alla Dacia Arena.

Ore 19.23 – L’11 della Roma.