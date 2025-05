Con il campionato alle battute finali e una corsa Champions ancora apertissima, in casa Roma si respira un’aria densa di attese e decisioni. Il club giallorosso è al centro di una fase cruciale, non solo sul campo, ma anche nelle stanze dei bottoni, dove si cominciano a delineare i piani per il futuro, tra il progetto del Nuovo Stadio e le valutazioni sull’allenatore della prossima stagione.

Dan Friedkin è tornato nella Capitale nella giornata di ieri e questa mattina ha fatto visita al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Un segnale evidente dell’attenzione e del coinvolgimento diretto del presidente in questo momento chiave per il club.

La sua presenza non è passata inosservata e testimonia la volontà della proprietà americana di essere vicina alla squadra in un frangente delicato ma pieno di ambizioni. Un gesto che rafforza il legame tra società, staff tecnico e squadra, con l’obiettivo comune di chiudere la stagione nel miglior modo possibile.