(Pagine Romaniste) – La quinta giornata di Serie A si chiuderà con la sfida tra Torino e Roma. Gli uomini di Mourinho reduci in Europa dalla vittoria per 1-2 in casa dallo Sheriff, e dalla straripante prestazione in Campionato contro l’Empoli per 7-0, sono alla ricerca di un’altra vittoria. Con la coppia Lukaku-Dybala i capitolini vogliono far dimenticare il deludente avvio di stagione e regalare una continuità di risultati, anche in virtù della sconfitta della Juventus in casa del Sassuolo e del pareggio rimediato dalla Lazio contro il Monza. Anche Juric spera di regalare un’altra vittoria ai tifosi Granata dopo la convincente prestazione di settimana scorsa all’Arechi contro la Salernitana.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Radonjic, Vlasic; Zapata.

Allenatore: I. Juric

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, NDicka, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Paredes, Spinazzola; Lukaku, Dybala.

Allenatore: J. Mourinho

Arbitro: Guida.

Assistenti: Preti-Mokhtar.

IV uomo: Giua.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Paganessi.