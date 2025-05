Pagine Romaniste – Quella di stasera tra Torino e Roma non sarà una semplice partita di fine stagione: allo Stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena l’ultima panchina di Claudio Ranieri, che saluterà il calcio con l’ennesimo capolavoro della sua carriera. Chiamato a risollevare una Roma sgonfiata e a soli tre punti dalla zona retrocessione, il tecnico testaccino ha saputo ribaltare la rotta e portare i giallorossi a giocarsi un posto in Europa all’ultima giornata. Un’impresa che sa di miracolo sportivo, costruita con esperienza, equilibrio e una profonda conoscenza dell’ambiente.

Ma per sapere quale sarà davvero il proprio destino europeo, la Roma dovrà anche tenere d’occhio gli altri campi: la corsa all’Europa è serrata e servirà un incastro favorevole di risultati. Di fronte, un Torino già salvo ma deciso a onorare l’ultima davanti al proprio pubblico.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Demebelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Perciun, Vlasic, Elmas, Adams.

A disp.: Paleari, Donnarumma, Pedersen, Walukiewicz, Gineitis, Linetty, Sanabria, Ilic, Tameze, Gabellini, Cacciamani, Lazaro.

All.: Paolo Vanoli

Diffidati: Ilic

Squalificati: –

In dubbio: –

Indisponibili: Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Njie, Salama, Karamoh, Coco, Sosa.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Paredes, Koné, Angeliño; Saelemaekers, Shomurodov.

A disp.: Gollini, De Marzi, Nelsson, Abdulhamid, Rensch, Hummels, Salah-Eddine, Pisilli, Gourna-Douath, Baldanzi, El Shaarawy.

All.: Claudio Ranieri.

Diffidati: Paredes, Pellegrini, Celik.

Squalificati: –

In dubbio: Dovbyk (fastidio muscolare).

Indisponibili: Pellegrini, Marin, Dybala.

Arbitro: Di Bello.

Assistenti: Cecconi e Bhari.

IV Uomo: Cosso.

VAR: Chiffi.

AVAR: Paterna.

Ammoniti:

Espulsi:

Marcatori: