LIVE – Torino-Roma, le formazioni ufficiali: out Pellegrini, ci sono El Shaarawy e Solbakken. Confermato Llorente, Dybala in avanti

Pagine Romaniste – Occasione da non lasciarsi scappare. La Roma di Mourinho si appresta ad affrontare in trasferta il Torino di Juric con la possibilità di scavalcare posizioni e incutere paura alle squadre in lotta per la Champions League. I giallorossi, infatti, possono approfittare dei pareggi di Inter e Milan per piazzarsi al terzo posto nella graduatoria nonostante le diverse difficoltà.

Ma davanti avrà una delle squadre più rognose della Serie A come il Torino. Per questo lo Special One non farà calcoli nonostante l’impegno incombente contro il Feyenoord. Si torna alle certezze: dopo l’esperimento ben riuscito contro la Sampdoria si torna alla difesa tradizionale a tre con Mancini, Smalling e Ibanez.

Sugli esterni scelte obbligate con Zalewski e Spinazzola, mentre Celik si accomoderà in panchina. A centrocampo spazio alla coppia Matic-Cristante visto il forfait di Pellegrini. Nel pomeriggio il capitano ha accusato una sindrome influenzale che lo terranno fuori dalla sfida. Pronti Wijnaldum e Dybala alle spalle di Belotti, favorito su Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Linetty, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria.

A disposizione: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Gravillon, Vojvoda, Adopo, Lazaro, Gineitis, Vlasic, Seck, Karamoh, Pellegri.

Allenatore: Juric.

Indisponibili: Aina, Ilic, Vieira, Zima.

Squalificati: -.

Diffidati: Lazaro, Sanabria, Schuurs.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Solbakken, El Shaarawy; Dybala

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Llorente, Kumbulla, Camara, Tahirovic, Volpato, Abraham, Solbakken, El Shaarawy.

Indisponibili: Karsdorp, Darboe, Pellegrini.

Squalificati: -.

Diffidati: Matic.

Arbitro: Colombo.

Assistenti: Passeri – Costanzo.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Abbattista.

________________________________________________________________

LIVE

Ore 16:38: Lo spogliatoio della Roma