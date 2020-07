Torino-Roma 2-3. Dzeko, Smalling e Diawara regalano il quinto posto ai giallorossi

Pagine Romaniste – Il Torino e la Roma si affrontano nella gara di Serie A 2019-2020 valida per la trentasettesima e quindi penultima gara di campionato. La location è quella suggestiva dello Stadio Olimpico Grande Torino. E’ un match privo di significato reale per i granata, che sono già salvi e non hanno nulla da chiedere alla propria classifica se non fare una bella figura all’ultima in casa. Non a caso Moreno Longo ha aperto alla possibilità di far giocare qualcuno delle retrovie che non ha trovato molto spazio in stagione. Diverso il discorso per la Roma dopo la vittoria del Milan sulla Sampdoria nell’anticipo delle 19.30. Fonseca schiera i suoi con il modulo 3-4-1-2, con Pau Lopez in porta, Mancini, Smalling e Kolarov in difesa, Peres e Spinazzola sulle fasce, Diawara e Cristante in mediana, Mkhitaryan e Perez sulla trequarti dietro la prima punta Dzeko.

TABELLINO

TORINO (3-4-1-2): Ujkani; Lyanco (46′ Djidji), Nkoulou, Bremer; Singo (88′ Adopo), Meité, Lukic, Ansaldi (75′ Belotti); Verdi, Berenguer (81′ Aina); Zaza.

A disposizione: Rosati, Sirigu, Celesia, Enrici, Ghazoini, Sandri, Onisa, Greco.

Squalificati: Rincon.

Diffidati: Belotti, Lyanco, Meite, Sirigu, Verdi.

Indisponibili: Baselli, Izzo, De Silvestri.

Allenatore: Moreno Longo.

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres (73′ Ibanez), Diawara, Cristante (73′ Veretout), Spinazzola (50′ Zappacosta); Mkhitaryan (93′ Perotti), Carles Perez (73′ Zaniolo); Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Cardinali, Fazio, Villar, Pastore, Kluivert, Kalinic.

Squalificati: –

Diffidati: Diawara, Dzeko, Kluivert, Mancini, Santon.

Indisponibili: Pellegrini.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Piccinini.

Assistenti: Ranghetti-Villa.

IV: Sacchi.

VAR: Banti.

AVAR: Vivenzi.

Marcatori: 14′ Berenguer, 16′ Dzeko, 23′ Smalling, 61 Diawara, 65′ Singo.

Ammoniti: Lyanco (T), Carles Perez (R), Mancini (R), Meite (T), Zaniolo (R).

PRE PARTITA

Ore 21.00 – La formazione del Torino.

Ore 20.24 – L’11 della Roma.

Ore 20.03 – La Roma si dirige allo Stadio.