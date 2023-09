(Pagine Romaniste) – La quinta giornata di Serie A si chiuderà con la sfida tra Torino e Roma. Gli uomini di Mourinho reduci in Europa dalla vittoria per 1-2 in casa dallo Sheriff, e dalla straripante prestazione in Campionato contro l’Empoli per 7-0, sono alla ricerca di un’altra vittoria. Con il tridente composto dalla coppia Lukaku-Dybala ed El Shaarawy, i capitolini vogliono far dimenticare il deludente avvio di stagione e regalare una continuità di risultati, anche in virtù della sconfitta della Juventus in casa del Sassuolo e del pareggio rimediato dalla Lazio contro il Monza. Anche Juric spera di regalare un’altra vittoria ai tifosi Granata dopo la convincente prestazione di settimana scorsa all’Arechi contro la Salernitana.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Lazaro; Radonjic, Seck; Zapata.

A disposizione: Gemello, Brezzo, Karamoh, Sanabria, Pellegri, Sazonov, Vlasic, Ricci, Gineitis, Linetty, Antolini, Soppy, N’Guessan.

Allenatore: I. Juric.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, NDicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

A disposizione: Boer, Svilar, Karsdorp, Pellegrini, Belotti, Azmoun, Celik, Aouar, Bove, Zalewski, Pagano.

Allenatore: J. Mourinho.

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Arbitro: Guida.

Assistenti: Preti-Mokhtar.

IV uomo: Giua.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Paganessi.

PRIMO TEMPO

1′ – Inizia la gara!.

5′ – Rui Patricio dice no a Zapata.

8′ – Lukaku tenta la conclusione dalla distanza, palla fuori di poco.

14′ – Kristensen riceve sulla destra ma la palla colpisce una zolla e termina out. Condizioni non ottimali del terreno di gioco.

17′ – Dybala se ne va in mezzo a tre, Cristante prova a sfondare ma commette fallo.

22′ – Cristante calcia alto in area di rigore.

26′ – Buongiorno raccoglie una palla vagante e tenta la conclusione verso la porta: palla deviata e angolo Torino.

27′ – Dagli sviluppi del corner viene fischiato un fallo a favore della Roma.

30′ – Rodriguez tenta la conclusione da fuori area, palla sul fondo.

33′ – Llorente trattiene Zapata, l’arbitro fischia il fallo. Proteste dalla panchina giallorossa che recrimina lo stesso trattamento per la marcatura di Buongiorno su Lukaku.

36′ – Seck a terra dopo un contrasto in scivolata di Paredes.

41′ – Zapata schiaccia male di testa su calcio d’angolo, palla fuori.

43′ – Dybala colpisce male dopo una sponda di Kristensen.

45′ – Un minuto di recupero.

46′ – Termina il primo tempo.

PRE PARTITA