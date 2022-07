LIVE – Sporting Lisbona-Roma, le formazioni ufficiali. Titolare la coppia Zaniolo-Abraham, Pellegrini alle spalle

Pagine Romaniste – Terzo impegno in Portogallo per la Roma che vuole confermare la crescita di queste partite. Dopo aver battuto Sunderland e Portimonense, ecco lo Sporting Lisbona. Una sfida più difficile ed impegnativa in una calendario fatto apposta per aumentare anche la difficoltà degli avversari. Non ci sarà in tribuna Paulo Dybala che ha soltanto conosciuto i nuovi compagni e assaggiato il primo allenamento individuale in mattinata.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPORTING LISBONA (3-4-3): Israel; Neto, Coates e Inácio; Porro, Ugarte, Matheus Nunes, Matheus Reis; Edwards, Rochinha e Pote.

A disposizione: Adán, Morita, Tabata, Nuno Santos, Trincão, Paulinho, André Paulo, Esgaio, Marsà e Nazinho.

Allenatore: Ruben Amorim.



AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Smalling, Tripi, Zalewski, Vina, Veretout, Bove, Faticanti, Ivkovic, Perez, El Shaarawy, Volpato, Felix, Shomurodov.

Allenatore: José Mourinho.

LIVE

PRE-PARTITA

Ore 20.00 – La Roma è allo Stadio.