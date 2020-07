LIVE – Spal-Roma, le formazioni ufficiali. Riposo per Dzeko, dentro Kalinic. C’è Perez per Mkhitaryan

Pagine Romaniste – Torna in campo la Roma per la trentacinquesima giornata di campionato. Gli uomini di Paulo Fonseca, reduci da quattro risultati utili consecutivi, cercano i tre punti al Paolo Mazza di Ferrara, contro la Spal di Luigi Di Biagio, già matematicamente retrocessa. Con una vittoria i capitolini potrebbero superare il Milan, che dopo il successo di ieri sera sul campo del Sassuolo, si è piazzato al quinto posto a quota 59 punti, +1 dalla Roma. Fonseca schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1, con Pau Lopez in porta, Mancini, Smalling e Kolarov in difesa, Peres e Spinazzola confermati sulle fasce, Cristante e Diawara in mediana e Perez e Pellegrini dietro la punta Kalinic.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL (4-5-1): Letica; Tomovic, Vicari, Felipe, Sala; D’Alessandro, Murgia, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri.

A disposizione: Meneghetti, Fares, Thiam, Sala, Tomovic, Felipe, Salamon, D’Alessandro, Missiroli, Tunjov, Di Francesco, Cuellar, Horvath, Petagna.

Squalificati: –

Diffidati: Di Francesco, Vicari.

Indisponibili: Berisha, Zukanovic, Floccari, Valoti.

Allenatore: Luigi Di Biagio.

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Pellegrini; Kalinic.

A disposizione: Fuzato, Zappacosta, Veretout, Perotti, Juan Jesus, Villar, Cetin, Zaniolo, Dzeko, Pastore, Mkhitaryan, Kluivert.

Squalificati: –

Diffidati: Diawara, Dzeko, Kluivert, Santon.

Indisponibili: Mirante, Fazio, Santon, Under, Ibanez.

Allenatore: Paulo Fonseca.

PRE PARTITA

Ore 20.34 – La formazione della Spal.

Ore 20.29 – L’11 della Roma.

Ore 20.14 – La Roma è al Mazza.