Pagine Romaniste – Tutto o niente. Una strada per fare ancor di più la storia. Una strada per pensare a ciò che sarebbe potuto essere. È il bivio della stagione. La Roma deve decidere cosa essere: di nuovo campione in Europa o un capolavoro incompiuto. A Budapest dopo Tirana. Mourinho ed i giallorossi vogliono di nuovo alzare una coppa nei cieli europei. Non c’è il Feyenoord, superato ai quarti. L’avversario è il Siviglia di Monchi e Lamela.

Fatto all-in sulla sfida di oggi, Mou – che ha la possibilità di essere il tecnico con più trofei UEFA (6) della storia insieme a Trapattoni – può contare sulla disponibilità di tutti, eccezion fatta per Karsdorp, comunque presente a Budapest, e Kumbulla. Rimasto a casa nelle ultime due trasferte di campionato, Rui Patricio prenderà posto tra i pali. La retroguardia sarà amministrata da Smalling. Chris al centro, Mancini sul lato destro e Ibañez dall’altra parte. Al netto dell’errore nella rimonta (2-1) di Firenze, il brasiliano è in vantaggio su Llorente.

Arrivato come riserva, Celik si trova titolare sulla fascia destra. Il turco è preferito a Zalewski, che non andrà neppure a sinistra. Il lavoro di recupero ha portato i suoi frutti: l’oculata gestione di Spinazzola ha riconsegnato l’esterno a Mou. A centrocampo Matic e Cristante a presidiare il centro.

Pellegrini svolgerà la consueta mansione di raccordo tra il centrocampo e la trequarti. Il capitano, rimasto a Roma sabato, partirà alle spalle di Abraham. Con il numero 7 ci sarà Dybala. La Joya ha recuperato, ma facendo affidamento alle fuggiasche parole di Mourinho ha “20-30 minuti”. Negli ultimi giorni c’è stata però un’accelerata dell’argentino verso la maglia da titolare.

IL TABELLINO

SIVIGLIA FC (4-2-3-1): Bono; Mavas, Badé, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres(45′ Suso), Gil (45′ Lamela); En-Nesyri.

A disposizione: Dmitrovic, Montiel, Rekkik, Suso, Gomez, Mir, Flores Lopez, Hormigo, Bueno, Lamela.

Allenatore: José Luis Mendilibar.

Indisponibili: Gueye, Corona.

Diffidati:-.

Squalificati:-.

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Keramitsis, Llorente, Missori, Bove, Tahirovic, Camara, Zalewski, Wijnaldum, El Shaarawy, Volpato, Belotti.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Kumbulla.

Altri: Solbakken (non presente in lista UEFA).

Diffidati:-.

Squalificati:-.

Arbitro: Taylor.

Assistenti: Beswick-Nunn.

IV Uomo: Oliver.

Var: Attwell.

Avar: Kavanagh.

Ammoniti: Matic, Pellegrini, Rafa Mir, Mancini, Rakitic, Cristante, Celik, Lamela

Espulsi:

CRONACA

109′- Ammonito Lamela

105′- Inizia il secondo tempo supplementare

105′- Cambio Roma: fuori Pellegrini e Spinazzola Dentro Elshaarawy e Llorente

107′- Finisce il primo supplementare

105′- Concessi 2′ minuti di recupero

93′- Cambio per il Siviglia: fuori Telles e Navas dentro Montiel e Rekkik

90′- Cambio Roma: Entra Zalewski, esce Celik

90′- Iniziano i supplementari

96′- Finiscono i regolamentari

90′- Concessi 6′ di recupero

82′- Occasione Roma: Pellegrini crossa Belotti manda fuori

74′- Sostituzione Roma: fuori Abrahm, dentro Belotti

74′- Ammonito Celik

67′- Sostituzione Roma: fuori Dybala dentro Wijnaldum

66′- Occasione Roma, Pellegrini mette in mezzo colpo Abraham di testa respinge Bonu poi Ibanez manda sul fondo

65′- Giallo per Rakitc e Cristante

62′- Cros di Dybala Smalling colpisce di tesa ma Bonu para

55′- Pareggio del Siviglia: cross dalla sinistra, Mancini devia in porta

48′-Ammonito Mancini

45′- Inizia la ripresa

52′- Finisce il primo tempo

50′- Tiro dalla distanza di Rkitic che prende il palo

45′- Concessi 7 minuti di recupero

45′- Ammonito Pellegrini

44′- Occasione Siviglia: Fernando colpisce di testa ma la palla va alta

35′- Gol della Roma: Mancini imbocca Dybala che batte Bonu

22′- Ammonito Matic

12′- Occasione Roma: Spinazzola tira para Bonu

1′- Inizia la finale

LIVE

20:21: Entra nella Puskas Arena anche la Roma!

20:18 – Rui Patricio sta effettuando il riscaldamento.

20:15 – Il Siviglia è entrato in campo per il riscaldamento.

20:05 – La concentrazione di Mourinho: https://twitter.com/ASRomaEN/status/1663969867437944833?s=20

19:32 – La Roma è arrivata alla Puskas Arena: ovazione dei tifosi giallorossi:

19:20 – I tifosi giallorossi cominciano a scaldarsi!

19:19 – Il Siviglia è arrivato allo stadio.

18:40 – Due ore e venti al fischio d’inizio! La Puskas Arena comincia ad accogliere i primi tifosi:

18:19 – I tifosi arrivano fuori alla Puskas Arena!



18:05 – Corteo dei tifosi giallorossi