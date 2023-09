Pagine Romaniste – Un nuovo inizio in Europa League per la Roma di Josè Mourinho. La ferita della finale di Budapest è ancora aperta e le parole del portoghese ne sono la dimostrazione. La delusione si è trasformata in rabbia, voglia e tenacia nel raggiungere la finale di Dublino al quale tutta la società tiene molto. I giallorossi sono stati inseriti nel Gruppo G con Slavia Praga, Sheriff e Servette. Il cammino nella competizione europea inizia dalla Moldavia dove questo pomeriggio (alle 18:45 il calcio d’inizio) la Roma affronterà lo Sheriff di mister Bordin.

Lo Special One in conferenza ha già dato indicazioni sull’11 che scenderà in campo: si rivedrà Svilar in porta, come fu nella prima partita dello scorso anno, e Karsdorp al posto di Kristensen che è fuori dalla lista UEFA per accordi con il settlment agreement. Zalewski potrebbe far rifiatare Spinazzola, mentre El Shaarawy si candida per un posto lì davanti con Dybala ad accomodarsi in panchina. Per il resto tutto confermato: linea a 3 in difesa con Mancini, Llorente e N’Dicka. Paredes, Cristante e Bove (favorito su Renato Sanches) in mediana. Davanti la coppa El Shaarawy–Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SHERIFF TIRASPOL (4-3-3): Koval; Kiki, Garananga, Tovar, Artunduaga; Zahouri, Ademo, Fernandes; Ankeye, Talal, Ngom Bekeli.

A disposizione: A disposizione: Straistari, Paşcenco, Ricardinho, Apostolakis, Vardar, Dijinari, Coliș, Boţan, Novicov, Luvannor.

Allenatore: Bordin.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Sanches, Cristante, Aouar, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Celik, Spinazzola, Paredes, Bove, Pagano, El Shaarawy, Dybala.

Allenatore: Mourinho (squalificato).

Arbitro: Andris Treimanis.

Assistenti: Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasennikovs.

Prepartita

17:56 – Le scelte ufficiali di mister Bordin

17:35 – Le scelte ufficiali di Mourinho: sorpresa Renato Sanches con Cristante e Aouar. El Shaarawy davanti con Lukaku

17:20 – La Roma è arrivata allo Stadio dello Sheriff