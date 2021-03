LIVE – Shakhtar Donetsk-Roma, le probabili formazioni. Perez titolare, dubbio Mancini-Ibanez

Pagine Romaniste – Chiodo scaccia chiodo. Ottenere il pass per i quarti di finale di Europa League per allontanare l’ombra della disfatta di Parma. Allo Stadio Olimpico di Kiev, la Roma cerca il passaggio del turno. Davanti ai giallorossi ci sarà lo Shakhtar Donetsk, liquidato all’andata 3-0 grazie alle reti di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini. Dopo aver eliminato il Braga ai sedicesimi, Paulo Fonseca tenterà ancora una volta di passare sopra il passato. Il tecnico giallorosso mette in atto un mini turnover, anche in vista della sfida di domenica con il Napoli (ore 20:45). Tra i pali è confermata la presenza di Pau Lopez, mentre in difesa partono dal primo minuto Cristante e Kumbulla. Ballottaggio invece tra Mancini e Ibanez. Come nel primo round, la mediana sarà affidata a Diawara e Villar. Data l’assenza per squalifica in campionato, Bruno Peres parte dal primo minuto. L’esterno brasiliano si posizionerà sulla fascia sinistra, permettendo così a Spinazzola di tirare il fiato. Sull’out di destra c’è Karsdorp. Reparto offensivo tutto iberico. Il terminale offensivo è Borja Mayoral, il quale è assistito da Pedro e Carles Perez. Il 23enne ritorna titolare dopo due mesi. L’ultima maglia da titolare risale infatti a due mesi fa, alla gara di campionato (vittoria per 4-3) contro lo Spezia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon; Tete, Marlos, Alan Patrick, Taison; Moraes.

A disposizione: Pyatov, Shevchenko, Marcos Antonio, Konoplyanka, Sudakov, Kryvtsov, Bondar, Bolbat, Vyunnyk.

Allenatore: Luis Castro.

Indisponibili: Stepanenko, Dentinho, Khococholava, Kornienko.

Squalificati: -.

Diffidati: Vitao.

A.S. ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Perez, Pedro; Mayoral.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Kumbulla, Spinazzola, Pellegrini , El Shaarawy, Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Mhitaryan, Veretout, Smalling, Zaniolo.

Squalificati: -.

Diffidati: Peres, Karsdorp, Villar.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz.

Assistenti: Pau Cebrían Devís – Roberto del Paloma.

IV Uomo: Xavier Estrada Fernandez.

Var: Alejandro Hernández.

Avar: Ricardo de Burgos.