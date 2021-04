LIVE – Sassuolo-Roma 0-1. Inizia il secondo tempo, nessun cambio nelle due squadre

Pagine Romaniste – Momento delicato per la Roma che sfida il Sassuolo nell’inizio di un nuovo tour de force stagionale. Tanti assenti per entrambe le squadre con Fonseca che “rischia” Cristante appena recuperato dal leggero problema al pube. E’ ancora difesa a tre per la Roma con Mancini e Karsdorp che completano il reparto. In mezzo al campo Veretout recupera ma va in panchina, dentro Diawara e Pellegrini che stringe ancora i denti. Ai lati Peres e Spinazzola. Davanti il tridente El Shaarawy, Perez e Mayoral con Dzeko pronto alla staffetta.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Rogerio; Lopez, Obiang; Traoré, Djuricic, Boga, Raspadori.

A disposizione: Pegolo, Turati, Kyriakopoulos, Peluso, Piccinini, Saccani, Artioli, Magnanelli, Haraslin, Karamoko, Oddei.

Indisponibili: Defrel, Locatelli, Ferrari, Berardi, Caputo, Bourabia, Ayhan, Muldur, Romagna.

Squalificati:

Diffidati: Berardi, Traoré.

Allenatore: De Zerbi.

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; El Shaarawy, Carles Perez; Mayoral.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Reynolds, Fazio, Calafiori, Veretout, Pastore, Dzeko, Pedro.

Indisponibili: Smalling, Mkhitaryan, Zaniolo, Juan Jesus, Kumbulla.

Squalificati: Ibanez, Villar.

Diffidati: Mancini, Cristante, Veretout.

Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Vivenzi, Ranghetti.

IV Uomo: Prontera.

VAR: Aureliano.

AVAR: Preti.

Ammoniti: Djuricic (S), Diawara (R), Pellegrini (R).

Espulsi: –

Marcatori: 25′ Pellegrini (R).

PRE PARTITA

Ore 13.59 – Quella del Sassuolo.

Ore 13.39 – La formazione della Roma.