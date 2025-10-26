LIVE – Sassuolo-Roma 0-1: Dybala porta avanti i giallorossi

Pagine Romaniste – Dopo due sconfitte consecutive, la Roma va a Reggio Emilia, in casa del Sassuolo alla ricerca di riscatto e punti in classifica per mantenersi ai piani alti della Serie A.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; El Aynaoui, Bailey; Dybala.

A disp.: Vasquez, Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Hermoso, Ghilardi, Rensch, El Shaarawy, Pisilli, Soulé, Baldanzi, Pellegrini, Dovbyk, Ferguson.

All. Gian Piero Gasperini

Squalificati: –

Indisponibili: Angelino.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Koné I., Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera.

A disp.: Turati; Coulibaly W., Odenthal, Candè; Lipani, Iannoni, Vranckx, Laurienté, Volpato; Moro L., Pierini, Cheddira.

All. Fabio Grosso.

Squalificati: –

Indisponibili: Muharemovic, Paz Y, Pieragnolo, Boloca, Skjellerup.

MARCATORI: Dybala (R).

AMMONITI:

ESPULSI:

Arbitro: Manganiello.

Assistenti: Berti e Fontemurato.

IV uomo: Fabbri.

Var: Pezzuto.

Avar: Sozza.

16′ – GOL DELLA ROMA. Recupero alto di Celik che innesca il contropiede giallorosso. Dybala combina con Cristante che si fa parare il tiro e sulla ribattuta arriva Dybala di destro che batte Muric.

15′ – Buono schema su punizione della Roma che però viene chiuso all’ultimo in angolo. Sul corner successivo nulla di fatto.

12′ – Wesley sere in area Cristante che di punta anticipa Romagna e quasi beffa Muric in pallonetto.

7′ – Occasione per il Sassuolo. Fadera riceve al limite dell’area e calcia. Una deviazione quasi inganna Svilar cheperò con n colpo di reni salva la Roma.

5′ – Fadera rompe la pressione della Roma e porta palla fino all’area di rigore dove l’appoggia a Pianamonti. L’attaccante crossa per Thorstvedt che di testa manda fuori da buona posizione.

1′ – Inizia la partita!

PRIMO TEMPO

LIVE –