LIVE – Salisburgo-Roma, le formazioni ufficiali: Zalewski a destra, El Shaarawy a sinistra. Ci sono Dybala e Pellegrini

Pagine Romaniste – Una via per vincere un altro trofeo internazionale. Una via per conquistare la Champions. L’Europa League ha per la Roma una doppia valenza. Fermato il passo in campionato con il pareggio di Lecce, le sirene europee risuonano per la squadra di Mourinho.

La Roma vola a Salisburgo per sfidare gli austriaci nell’andata del playoff di Europa League. Impegno da non sottovalutare, ragion per cui Mou sembra propenso a non uscire dalle solite scelte. Qualche pedina potrebbe essere comunque spostata. Sulla fascia destra, ad esempio, al netto del rientro tra i convocati di Karsdorp, potrebbe andare Celik. Il turco prenderà il posto di Zalewski, che rischia di non finire neppure a sinistra, dove viaggia verso la conferma El Shaarawy.

Conferme che ci saranno per il resto della squadra. Non verrà modificata la difesa formata da Mancini, Smalling ed Ibanez. Non vestirà i panni di “portiere di coppa” Svilar, costretto ad una nuova panchina vista la conferma di Rui Patricio.

A centrocampo Cristante e Matic di nuovo vicini, come Dybala e Pellegrini. La Joya, alla ricerca della rete europea numero 21 proprio dove Mozart compose la ventunesima sinfonia, ed il capitano – apparso più informa nel primo tempo di Lecce – spingeranno Abraham al gol.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Red Bull Salisburgo (4-3-1-2): Köhn; Dedić, Solet, Pavlović, Ulmer; Seiwald, Gourma-Douath, Kjaergaard; Sučić; Okafor, Fernando.

A disposizione: Stesjal, Krumrey, Bernardo, Van der Brempt, Capaldo, Gloch, Koita, Adamu.

Allenatore: Matthias Jaissle.

Indisponibili: Okoh, Guindo, Tijani, Omoregie, Kameri, Konaté.

Altri (non presente nella lista Uefa): Agyekum.

Diffidati:-.

Squalificati:-.

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Kumbulla, Llorente, Spinazzola, Celik, Bove, Camara, Volpato, Belotti.

Allenatore: José Mourinho.

Altri (non presente nella lista Uefa): Solbakken.

Diffidati:-.

Squalificati:-.

Arbitro: Nyberg.

Assistenti: Beigi–Söderqvist.

IV Uomo: Ladebäck.

Var: van Boekel

Avar: Highler.