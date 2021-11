LIVE – Roma-Zorya, le formazioni ufficiali. Smalling in difesa, Mkhitaryan a centrocampo. Davanti la coppia Abraham-Zaniolo

Pagine Romaniste – Vietato sbagliare. Questo l’imperativo dato da Mourinho alla vigilia dell’incontro tra Roma e Zorya nel Girone C di Conference League. La vittoria o la sconfitta determina il passaggio del turno e il portoghese ha voluto mandare un messaggio forte. Per questo la formazione è pressocché la stessa rispetto alla sfida con il Genoa, con qualche piccolo cambiamento. In porta Rui Patricio, difesa a 3 con Mancini, Smalling, al ritorno dal 1′ e Kumbulla. Con Veretout a centrocampo c’è Mkhitaryan. Karsdorp e l’adattato El Shaarawy sugli esterni. Davanti Zaniolo agirà da trequartista alle spalle di Carles Perez e Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini (C), Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo; Abraham, Carles Perez.

A disposizione: Fuzato, Boer, Ibanez, Tripi, Bove, Diawara, Zalewski, Darboe, Shomurodov, Mayoral.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Cristante, Villar, Felix (fuori dalla lista).

Squalificati: -.

Diffidati: -.

ZORYA (4-4-2): Matsapura; Favorov, Vernydub, Imerekov, Juninho; Kabaiev, Buletsa, Cvek Khomchenovskyi, Sayyadmanesh; Zahedi, Gromov.

A disposizione: Saputin, Zhylkin, Vernydub, Juninho, Christian.

Allenatore: Skrypnyk.

Indisponibili: Shevchenko, Alefirenko, Zahedi, Nazaryna, Kabaev, Kochergin.

Squalificati: -.

Diffidati: Snurnitsyn.

Arbitro: Kovacs (Rom).

Guardalinee: Marinescu, Artene.

Quarto uomo: Chivulete.

LIVE

PRE-PARTITA

Ore 20.35 – Inizia il riscaldamento della Roma.

Ore 19.45 – La formazione dello Zorya.

Ore 19.38 – La Roma è arrivata allo Stadio.

Ore 19.37 – La formazione ufficiale della Roma.