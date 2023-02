Roma-Verona 1-0. Solbakken si sblocca e regala i tre punti ai giallorossi che restano in piena zona Champions

Pagine Romaniste – La Roma batte l’Hellas Verona e torna a vincere dopo la sconfitta rimediata in Europa League contro il Salisburgo. I giallorossi hanno sconfitto gli ospiti per 1-0 grazie ad una rete di Solbakken siglata sul finale del primo tempo. Inutili tutti gli sforzi dei veronesi che non hanno mai impensierito Rui Patricio. Adesso gli uomini di Mourinho si portano al terzo posto della classifica di Serie A, al pari del Milan che occupa il quarto posto a 44 punti. Restano due i punti di vantaggio sulla Lazio, mentre l’Inter si trova a +3 sui giallorossi.

TABELLINO

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp (69′ Celik), Cristante, Bove, Spinazzola; Solbakken (69′ Zalewski), El Shaarawy (85′ Wijnaldum); Abraham (14′ Belotti).

A disposizione: Svilar, Kumbulla, Llorente, Tahirovic, Matic, Pellegrini, Volpato.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Darboe, Dybala.

Diffidati: Mancini, Smalling, Cristante.

Squalificati: -.

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Hien (45′ Coppola), Magnani; Depaoli, Duda, Tameze, Doig (83′ Abilgdgaard); Lazovic (58′ Braaf); Ngonge (75′ Kallon), Gaich (58′ Lasagna).

A disposizione: Berardi, Ceccherini, Zeefuik, Cabal, Faraoni, Terracciano, Verdi.

Allenatore: Marco Zaffaroni.

Indisponibili: Henry, Hrustic, Veloso, Djuric, Sulemana.

Diffidati: Magnani, Depaoli, Henry, Veloso.

Squalificati:-.

Arbitro: Sozza.

Assistenti: Bindoni e Imperiali.

IV Uomo: Massimi.

Var: Chiffi.

Avar: Di Martino.

Marcatori: 45′ Solbakken (R).

Ammoniti: Hien, Mourinho (non dal campo), Smalling, Ngonge.

Espulsi:

Note: 61.009 spettatori.

________________________________________________________________________

LIVE

20:10 – La Roma entra in campo per il riscaldamento.

20:08 – Il Verona scende sul manto erbato dell’Olimpico per scaldarsi.

19:22 – Il pullman della Roma è arrivato ora allo Stadio Olimpico.

19:27 – Anche il Verona è giunto all’Olimpico.