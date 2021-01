LIVE – Roma-Verona, le formazioni ufficiali. Mkhitaryan e Pellegrini alle spalle di Mayoral

Pagine Romaniste – Dopo la vittoria all’ultimo respiro contro lo Spezia, la Roma torna in campo per la prima gara del girone di ritorno contro il Verona. I giallorossi dovranno cercare i tre punti per mantenere le zone alte della classifica viste le vittorie di Juventus, Milan, Inter e Lazio. Con Dzeko ancora fuori per scelta tecnica, Fonseca punterà su Mkhitaryan rientrato in settimana e Pellegrini per supportare la punta Borja Mayoral. Tra i pali ci sarà Pau Lopez annunciato dal portoghese in conferenza, mentre in difesa torna Mancini con Kumbulla destinato ad un posto in panchina. In mediana è aperto il duello Villar-Cristante per affiancare Veretout con il primo favorito, mentre sugli esterni spazio a Karsdorp e Spinazzola.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar , Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini, Mayoral.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Calafiori, Kumbulla, Peres, Cristante, Pastore, Diawara, Carles Perez.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Zaniolo, Dzeko, Pedro.

Diffidati: Bruno Peres, Cristante, Ibanez, Pellegrini, Villar.

Squalificati: -.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Barak; Kalinic.

A disposizione: Berardi, Pandur, Dimarco, Lovato, Udogie, Cetin, Terracciano, Amione. Bessa, Colley, Lasagna.

Allenatore: Ivan Juric.

Indisponibili: Bennassi, Ruegg, Sturaro, Veloso, Vieira, Salcedo.

Diffidati: Dimarco, Zaccagni.

Squalificati: Magnani.

