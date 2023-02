LIVE – Roma-Verona, le formazioni ufficiali: Abraham ce la fa. Karsdorp e Spinazzola titolari, con Cristante c’è Bove. Esordio dall’inizio per Solbakken

Pagine Romaniste – La Roma è chiamata a riscattare la sconfitta in terra austriaca di giovedì. In uno Stadio Olimpico ancora tutto esaurito, con calcio d’inizio programmato alle 20:45, i giallorossi affronteranno l’Hellas Verona. Reduci da un buon momento di forma, ma in piena zona retrocessione, gli Scaligeri vogliono portarsi a casa dei punti pesanti dalla Capitale.

Lo sa bene José Mourinho, che dovrà, quasi sicuramente, fare a meno di Lorenzo Pellegrini, oltre che di Paulo Dybala. Entrambi i fantasisti della Roma sono usciti acciaccati dalla sfida di andata di Europa League con il Salisburgo, ma dovrebbero tornare a disposizione per la gara di ritorno giovedì. Spazio dunque a Bove a centrocampo, sulla trequarti ad uno tra Volpato e Solbakken Sulla fascia destra ballottaggio Karsdorp-Çelik: il primo è in vantaggio. Sarebbe la prima titolarità dopo lo strappo con il Sassuolo. A guidare l’attacco dovrebbe esserci Belotti, a causa dell’indisponibilità di Abraham per sindrome influenzale.

IL TABELLINO

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Bove, Spinazzola; Solbakken, El Shaarawy; Abraham.

A disposizione: Svilar, Kumbulla, Llorente, Celik, Spinazzola, Tahirovic, Wijnaldum, Matic, Pellegrini, Volpato.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Darboe, Dybala, Abraham.

Diffidati: Mancini, Smalling, Cristante.

Squalificati: -.

Hellas Verona (3-5-2): Montipó; Coppola, Hien, Magnani; Depaoli, Duda, Tameze, Lazovic, Doig; Ngonge, Gaich.

A disposizione: Berardi, Dawidowicz, Ceccherini, Zeefuik, Cabal, Faraoni, Abilgdgaard, Terracciano, Verdi, Kallon, Braaf.

Allenatore: Marco Zaffaroni.

Indisponibili: Henry, Hrustic, Veloso, Djuric, Sulemana.

Diffidati: Magnani, Depaoli, Henry, Veloso.

Squalificati:-.

Arbitro: Sozza.

Assistenti: Bindoni e Imperiali.

IV Uomo: Massimi.

Var: Chiffi.

Avar: Di Martino.

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

________________________________________________________________________

LIVE

20:10 – La Roma entra in campo per il riscaldamento.

20:08 – Il Verona scende sul manto erbato dell’Olimpico per scaldarsi.

19:22 – Il pullman della Roma è arrivato ora allo Stadio Olimpico.

19:27 – Anche il Verona è giunto all’Olimpico.