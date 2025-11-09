Pagine Romaniste – Chiudere il ciclo nel miglior modo possibile, per affrontare poi una sosta in cui Gasperini spera di recuperare qualcuno. La Roma ha bisogno di vincere contro l’Udinese, una squadra che cercherà di fare la propria partita. Il mister si affida a Dovbyk, unico riferimento in avanti, supportato da Pellegrini e Soulé. Dall’altra parte l’ex Zaniolo che già ha colpito la Roma con la maglia dell’Atalanta e che sta attraversando un bel periodo di forma.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, Baldanzi, Pisilli, Bailey, El Shaarawy.

All.: Gasperini.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Angelino, Ferguson, Dybala e Bailey.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.

A disp.:

All.: Runjaic.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: –

Arbitro: Collu.

Assistenti: Cipressa e Trinchera.

IV uomo: Mucera.

Var: Dionisi.

Avar: Fabbri.

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

– LIVE