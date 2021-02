LIVE – Roma-Udinese 2-0, Pau Lopez decisivo a tu per tu con Deulofeu

Pagine Romaniste – Dopo la sconfitta contro la Juventus nella precedente giornata di campionato, la Roma è chiamata ad approfittare della sconfitta dei bianconeri contro il Napoli per riprendersi il terzo posto in classifica. I giallorossi affronteranno l’Udinese di Gotti nella 22esima giornata di Serie A. Fonseca ha scelto di schierare titolare ancora una volta Borja Mayoral, lasciando Dzeko in panchina. In difesa l’assenza di Kumbulla e Smalling lascia spazio a Cristante tra Mancini e Ibanez.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral (68′ Dzeko).

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Fazio, Peres, Pastore, Diawara, Pedro, Perez, El Shaarawy.

Indisponibili: Smalling, Zaniolo, Kumbulla, Calafiori.

Diffidati: Bruno Peres, Cristante, Ibanez, Kumbulla, Villar.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen (62′ Molina), De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu; Llorente (62’Okaka)

A disposizione: Scuffet, Gasparini, Becao, De Maio, Ouwejan, Makengo, Micin, Braaf, Nestorovski.

Indisponibili: Jajalo, Pereyra, Forestieri, Pussetto, Prodl.

Diffidati: Zeegelaar.

Allenatore: Luca Gotti.

Arbitro: Piero Giacomelli della sezione di Trieste.

Assistenti: Tegoni – Schirru.

Quarto Ufficiale: Manganiello.

VAR: Banti.

AVAR: De Meo.

Marcatori: Veretout 5′, (rig) 25′

PRE PARTITA

Ore 12.04 – Roma in campo per il riscaldamento.

Ore 11.22 – La Roma è arrivata alo Stadio.

⬛️🟥🟧🟨⬛️ 𝗥𝗢𝗠𝗔

L'arrivo della squadra all'Olimpico con la nuova felpa in edizione limitata

Ore 11.20 – La formazione dell’Udinese.

Ore 11.07 – L’11 della Roma.