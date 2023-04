LIVE – Roma-Udinese 1-0. Inizia il secondo tempo

Pagine Romaniste – Sfruttare l’occasione. Questo l’imperativo con cui la Roma scende in campo sul prato dell’Olimpico per affrontare l’Udinese. I giallorossi, reduci dalla sconfitta in Europa League contro il Feyenoord, sono chiamati a rispondere in campionato e cogliere la possibilità concessagli da Milan e Inter, fermate in questa giornata. Mourinho per la sfida contro la squadra di Sottil dovrà sicuramente a meno degli infortunati Dybala e Abraham, che non preoccupano in vista del ritorno contro gli olandesi. Al loro posto pronti El Shaarawy e Belotti, quest’ultimo ancora alla ricerca del primo gol in campionato.

Per il resto poco turnover per lo Special One. Conferme per Mancini e Ibanez, mentre potrebbe riafatare l’insostituibile Smalling. Llorente scalpita e cerca la maglia da titolare. Turno di riposo anche per Spinazzola: pronto Zalewski a dirottare sull’altra fascia. A destra verrà rispolverato dal 1′ Celik 74 giorni dopo l’ultima volta, nella sconfitta contro la Cremonese. In mediana spazio a Cristante-Wijnaldum vista la diffida di Matic e il match contro l’Atalanta in vista. Il resto dell’attacco invece è completato da Pellegrini. Il capitano cerca il riscatto dopo la prova negativa di giovedì e si dovrà caricare la squadra per portare una vittoria fondamentale nel percorso verso la Champions League.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1):Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Bove, El Shaarawy; Pellegrini, Wijnaldum; Belotti

A disposizione: Svilar, Boer, Ibanez, Spinazzola, Camara, Matic, Tahirovic, Volpato, Majchrzak.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Darboe, Karsdorp, Dybala.

Squalificati: -.

Diffidati: Matic.

UDINESE (3-5-2): Silvestri: Becao, Bijola, Perez; Ehizibue, Pereira, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto

A disposizione: Padelli, Piana, Abankwah, Masina, Zeegelaar, Buta, Ebosele, Arslan, Samardzic, Pafundi, Thauvin, Nestorowski.

Allenatore: Sottil.

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse.

Squalificati: -.

Diffidati: Udogie, Lovric.

Arbitro: Giua di Olbia.

Assistenti: Preti e Lombardo.

IV Uomo: Sacchi.

VAR: Banti.

AVAR: Manganiello.

Marcatori: 33’ Bove (R)

Ammoniti: 33’ Pereyra (U), 39’ Success (U)

Espulsi:

CRONACA

46’ – Inizia il secondo tempo!

45’ + 5’ – Fine primo tempo!

45’ + 3’ – Ammonito Ehizibue. Punizione per la Roma, va Pellegrini ma Silvestri si fa trovare pronto

45’ – 5 i minuti di recupero concessi

33’ – Tocca di mano in area di rigore, giallo per Pereyra. Sbaglia Cristante dagli 11 metri ma la palla va in rete sulla ribattuta grazie al tiro di Bove!!!!

21’ – Palla gol per i giallorossi con il colpo di testa di Mancini

18’ – Punizione per l’Udinese da posizione interessante. Centrale per Rui Patricio

12’ – Occasione per la Roma con Cristante di testa

1’ – Si parte inizia Roma-Udinese!

LIVE

19:32 – La Roma mostra un messaggio motivazionale presente negli spogliatoi:

19:37 – La Roma è arrivata all’Olimpico: