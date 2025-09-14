Pagine Romaniste (dall’Olimpico A. Leopardi) – La Roma cade in casa nel lunch match delle 12:30 contro un Torino a cui è bastato un lampo di Simeone. Dopo un primo tempo con poche emozioni, al quarto d’ora della ripresa è l’ex Napoli a sbloccare il risultato. I giallorossi si riversano in avanti ma, nonostante i tentativi, non riescono a superare la difesa avversaria. Prossima settimana c’è il derby: una partita a parte. La Roma deve resettare in fretta.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
TORINO (3-4-3): Israel; Ismaijli, Coco, Maripan; Lazaro, Casadei, Asllani, Birgahi; Ngonge, Simeone, Vlasic.
A disp.: Paleari, Popa, Masina, Ilic, Sazonov, Dembelé, Ilkhan, Anjorin, Tameze, Perciun, Aboukhal, Njie, Adams, Zapata.
All.: Marco Baroni
Diffidati: –
Squalificati: –
In dubbio: –
Indisponibili:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Dybala.
A disp.: Vasquez, Zelezny, Ghilardi, Rensch, Ziolkowski, Celik, Tsimikas, Pellegrini, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy, Dovbyk
All.: Gian Piero Gasperini.
Diffidati:
Squalificati: –
In dubbio: –
Indisponibili: Bailey.
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Di Giacinto-Cortese
IV uomo: Perenzoni
VAR: Di Bello
AVAR: Aureliano
Ammoniti: Asllani, Ismajli, Wesley, Angelino, Aboukhal
Espulsi:
Marcatori:
LIVE – 12:30
FT: Finisce così: il Torino festeggia all’Olimpico
93′: Ci prova Soulé con il sinistro: fuori
91′: Ci prova Pisilli di testa da angolo: Israel para
86′: Forcing finale della Roma: il Torino si chiude bene
81′: Ancora Torino: tiro di Vlasic parato
79′: Celik ed El Shaarawy per Angelino e Hermoso
67′: Ancora Torino con Aboukhal: Svilar ci metto il suo per evitare il raddoppio
65′: Esce Cristante per Pisilli
63′: Ci prova Soulé dal limite: sinistro fuori di poco
59′: Doccia fredda per la Roma: il Torino avanza, la palla finisce a Simeone che dal limite fa partire un destro su cui Svilar non può nulla: 0-1
57′: Wesley al centro per Ferguson: tiro fuori.
55′: Ci prova Baldanzi: sinistro a lato
46′: Al via la ripresa: Ferguson e Baldanzi hanno preso il posto di Dybala ed El Aynaoui
45′: Finisce così un primo tempo dalle poche emozioni. Mancini ci ha provato più volte di testa ma nulla. Per il Torino, due tiri entrambi fuori dallo specchio della porta: 0-0
34′: Angolo di Dybala, ancora Mancini di testa: debole e facile preda del portiere
26′: Succede poco. Le squadre non vogliono per il momento scoprirsi
17′: Ci prova Mancini di testa su angolo battuto da Dybala: alto
9′: Squadre chiuse che ancora si stanno studiando. Ritmo di gioco lento
1′: Roma-Torino è iniziata. Primo pallone per i giallorossi