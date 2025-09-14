Pagine Romaniste (dall’Olimpico A. Leopardi) – La Roma cade in casa nel lunch match delle 12:30 contro un Torino a cui è bastato un lampo di Simeone. Dopo un primo tempo con poche emozioni, al quarto d’ora della ripresa è l’ex Napoli a sbloccare il risultato. I giallorossi si riversano in avanti ma, nonostante i tentativi, non riescono a superare la difesa avversaria. Prossima settimana c’è il derby: una partita a parte. La Roma deve resettare in fretta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-4-3): Israel; Ismaijli, Coco, Maripan; Lazaro, Casadei, Asllani, Birgahi; Ngonge, Simeone, Vlasic.
A disp.: Paleari, Popa, Masina, Ilic, Sazonov, Dembelé, Ilkhan, Anjorin, Tameze, Perciun, Aboukhal, Njie, Adams, Zapata.

All.: Marco Baroni
Diffidati:
Squalificati:
In dubbio:
Indisponibili:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Dybala.
A disp.: Vasquez, Zelezny, Ghilardi, Rensch, Ziolkowski, Celik, Tsimikas, Pellegrini, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy, Dovbyk

All.: Gian Piero Gasperini.
Diffidati:
Squalificati:
In dubbio: –
Indisponibili: Bailey.

Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Di Giacinto-Cortese
IV uomo: Perenzoni
VAR: Di Bello
AVAR: Aureliano

Ammoniti: Asllani, Ismajli, Wesley, Angelino, Aboukhal
Espulsi:
Marcatori: 

LIVE – 12:30

FT: Finisce così: il Torino festeggia all’Olimpico

93′: Ci prova Soulé con il sinistro: fuori

91′: Ci prova Pisilli di testa da angolo: Israel para

86′: Forcing finale della Roma: il Torino si chiude bene

81′: Ancora Torino: tiro di Vlasic parato

79′: Celik ed El Shaarawy per Angelino e Hermoso

67′: Ancora Torino con Aboukhal: Svilar ci metto il suo per evitare il raddoppio

65′: Esce Cristante per Pisilli

63′: Ci prova Soulé dal limite: sinistro fuori di poco

59′: Doccia fredda per la Roma: il Torino avanza, la palla finisce a Simeone che dal limite fa partire un destro su cui Svilar non può nulla: 0-1

57′: Wesley al centro per Ferguson: tiro fuori.

55′: Ci prova Baldanzi: sinistro a lato

46′: Al via la ripresa: Ferguson e Baldanzi hanno preso il posto di Dybala ed El Aynaoui

45′: Finisce così un primo tempo dalle poche emozioni. Mancini ci ha provato più volte di testa ma nulla. Per il Torino, due tiri entrambi fuori dallo specchio della porta: 0-0

34′: Angolo di Dybala, ancora Mancini di testa: debole e facile preda del portiere

26′: Succede poco. Le squadre non vogliono per il momento scoprirsi

17′: Ci prova Mancini di testa su angolo battuto da Dybala: alto

9′: Squadre chiuse che ancora si stanno studiando. Ritmo di gioco lento

1′: Roma-Torino è iniziata. Primo pallone per i giallorossi

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE